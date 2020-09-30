Пчеловоды заявляют, что этот медовый сезон - худший за 40 лет

Пасечники единодушно говорят, что нынешний сезон - худший за последние 40 лет, из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом сообщает пасечник Константин Козырев, пишет agronews.ua.

"С 12 мая и по 7 июля пчел надо было кормить, чтобы не умерли. Приходилось выбирать между выживанием семей и качественным медом, который никогда у вас не получится, если долго кормить пчел сахарным сиропом. Если даете более 240 граммов на семью, пчела начинает откладывать сахар впрок", - рассказывает пчеловод.

По словам Козырева, медоносная фацелия потреблялась пчелами не ради хорошего медосбора, а как органическая поддержка, еда для развития.

Даже когда пошел взяток от подсолнечника, семья приносила за день нектара не 4-7 килограммов, как обычно, а в среднем 1-1,5 кг.

"После этого всего пчеловоды должны поднять цену на мед. Сейчас себестоимость килограмма меда - более 70 грн. В 2018 году, для сравнения, было 43 грн. Но ни коронавирус, ни неурожайный год большого ажиотажа на ценный продукт не привели", - добавляет пасечник.