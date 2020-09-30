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Укр / Рус

"Укрспирт" выставил на приватизацию пятый завод

Среда, 30 сентября 2020, 17:31
 

Фонд государственного имущества объявил о проведении пятого аукциона объектов спиртовой отрасли - Бершадского МПД (объект ГП "Укрспирт"), который состоится 29 октября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Укрспирта.

Стартовая цена лота - 19,6 миллионов гривень.

Бершадское МПД находится в Винницкой области, подробную информацию об этом объекте можно получить по ссылке.

Торги будут проходить на площадке Prozorro.Продажи.

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Экономическая правда
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