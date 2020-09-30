"Укрспирт" выставил на приватизацию пятый завод
Среда, 30 сентября 2020, 17:31
Фонд государственного имущества объявил о проведении пятого аукциона объектов спиртовой отрасли - Бершадского МПД (объект ГП "Укрспирт"), который состоится 29 октября 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба Укрспирта.
Стартовая цена лота - 19,6 миллионов гривень.
Бершадское МПД находится в Винницкой области, подробную информацию об этом объекте можно получить по ссылке.
Торги будут проходить на площадке Prozorro.Продажи.
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