Кабмин продлил на год программу "теплых" кредитов

Кабмин на заседании 30 сентября принял разработанное Минэнерго решение о продлении в 2021 году программы "теплых" кредитов.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в Facebook.

"На следующий год программа направлена ​​на предоставление кредитов для жителей индивидуальных домов и предусматривает финансирование на сумму 150 млн грн.

Кроме того, граждане получат возможность привлекать "теплые кредиты" на приобретение электроакумулющих систем (систем накопления энергии), оборудование для подзарядки электротранспорта и интеллектуальных счетчиков электроэнергии", - говорится в сообщении.

"За 6 лет своей работы "теплые" кредиты доказали свою эффективность. Государство помогает семьям инвестировать в обычно недешевые мероприятия по энергоэффективности, а население активнее приобщается к энергосбережению и в результате уменьшает расходы на коммунальные услуги", - отметила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

По ее словам, финансирование программы в 2021 году поддержали народные депутаты из профильного комитета Верховной Рады.

В ведомстве добавили, что за 6 лет работы программы около 850 тыс. семей стали участниками "теплых кредитов", инвестировали в энергоэффективные мероприятия почти 9 млрд грн.

По оценкам экспертов, энергосберегающие мероприятия позволяют экономить 20-40% на коммунальных платежках.

Экономическая правда