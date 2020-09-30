Фонд соцстрахования за время карантина оплатил "больничные" на 25 миллионов
Фонд социального страхования с начала пандемии направил на оплачиваемые больничные для 20 тысяч застрахованных лиц 24,9 миллиона гривень.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Из 20 тысяч - 5 тысяч это медики, которые находились на самоизоляции под контролем - Фонд социального страхования компенсировал им утраченный за это время заработок в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции.
За последний месяц количество лиц, состоящих на оплачиваемых за счет средств Фонда больничных из-за изоляцию от COVID-19 выросла почти вдвое.
Пройти оплачиваемую самоизоляцию работающие украинцы могут в случае непосредственного контакта с больным COVID-19.
Сумма выплат от Фонда составит 50% среднего дохода независимого от продолжительности страхового стажа и 100% - для медицинских работников.
ФССУ осуществляет финансирование, начиная с шестого дня изоляции, первые пять дней оплачиваются работодателем.
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