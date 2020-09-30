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Кабмин утвердил план по повышению качества мобильной связи на 2021-2022 годы

Среда, 30 сентября 2020, 15:15
 

Кабмин на заседании 30 сентября утвердил план по повышению качества мобильной связи, который предусматривает внедрение стандартов ЕС.

Принятие документа предусматривает внедрение европейских подходов информирования пользователей об уровне качества голосовой связи, sms-сообщений и мобильного доступа к интернету, передает "Интерфакс-Украина".

"Речь идет об имплементации европейских подходов качества мобильной связи и электронных коммуникационных услуг. Частью этого плана станут положения, которые позволят в дальнейшем внедрять в Украине технологию 5G", - пояснил премьер Денис Шмыгаль.

Также планируется внедрить ряд стандартов в сфере мобильной связи для гармонизации украинского отраслевого законодательства к европейским стандартам ETSI (до четвертого квартала 2021, в части 5G-связи - до конца 2022) и внедрить ряд новых конвергентных решений взаимодействия сетей мобильной и фиксированной связи.

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Кабмин связь

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