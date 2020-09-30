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Twitter заблокировал официальный аккаунт венгерского правительства

Среда, 30 сентября 2020, 14:30
 

Twitter без объяснений заблокировал официальный аккаунт правительства Венгрии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", на своей странице в Facebook написал представитель венгерского правительства по международным вопросам Золтан Ковач.

"Twitter заблокировал официальный аккаунт правительства Венгрии, About Hungary, без каких-либо предварительных объяснений", - сообщил он.

По его словам, все это выглядит особенно интересным в свете того, что сегодня Европейская комиссия собирается опубликовать свой первый доклад о верховенстве права.

"Наступил новый прекрасный мир, в котором технологические гиганты заставляют замолчать тех, кто придерживается противоположного мнения", - написал Ковач.

По его словам, правительство Венгрии ждет официального объяснения от соцсети.

Европейская правда

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Twitter Венгрия

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