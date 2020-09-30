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Начался процесс создания единых юрлиц для Гостаможни и Налоговой

Среда, 30 сентября 2020, 14:16
 

Территориальные органы Государственной налоговой службы (ГНС) как юридические лица будут ликвидированы - будет прекращена деятельность 25 главных управлений, офиса крупных налогоплательщиков и информационно-справочного департамента ГНС.

Такое решение было принято на заседании Кабинета министров Украины 30 сентября.

В частности, Налоговой службе поручено образовать соответствующие ликвидационные комиссии, а также обеспечить образование территориальных органов в рамках одного юридического лица - ГНС.

Кабмин также принял решение реорганизовать территориальные органы Государственной таможенной службы путем их присоединения к Гостаможслужбе.

Под реорганизацию попадут Азовская, Буковинская, Волынская, Галицкая, Днепровская, Энергетическая, Закарпатская, Энергетическая, Киевская, Координационно-мониторинговая, Одесская, Северная, Подольская, Полесская, Слобожанская, Восточная и Черноморская таможни Гостаможслужбы.

Сроки для завершения создания единых юридических лиц ГНС и Гостаможслужбы в постановлениях не указаны. Однако решение о создании единого юридического лица ГНС, в частности, мотивировано необходимостью выполнения до 1 января 2021 года структурного маяка в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом.

Экономическая правда

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таможня Налоговая Кабмин

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