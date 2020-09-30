МАУ отложит начало выполнения рейсов из Киева в Брюссель и Дюссельдорф до 24 октября

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ, Киев) пересмотрела расписание рейсов на октябрь в связи со снижением загрузки на ряде европейских направлений.

Об этом сообщает МАУ, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что МАУ откладывает начало выполнения рейсов Киев-Брюссель-Киев и Киев-Дюссельдорф-Киев до 24 октября 2020 года.

Кроме того, авиакомпания с 4 октября временно прекращает выполнение рейсов Харьков- Тель-Авив -Харьков и с 8 октября - Днепр- Тель-Авив -Днепр.

"Пересмотр расписания полетов в конце летней навигации связан со снижением загрузки на данных европейских направлениях в связи с переходом на осенне-зимний низкий сезон для авиации. Также на решение повлияло ограничение пересечения границ Израиля с 25 сентября по 11 октября", - подчеркнули в МАУ.

Помимо этого, рейсы Киев- Тель-Авив -Киев будут выполняться с исключением частоты по вторникам, остальные частоты по расписанию - по понедельникам, средам, четвергам и воскресеньям.

Рейсы Одесса-Тель-Авив-Одесса будут выполняться по четвергам.

В дальнейшем МАУ планирует следить за ситуацией на указанных направлениях и делать все возможное, чтобы после ослабления карантинных требований иностранных государств пассажиры сразу получали возможность воспользоваться соответствующими рейсами.