Westinghouse и "Энергоатом" подписали контракт на поставки ядерного топлива для реакторов
Среда, 30 сентября 2020, 12:51
Westinghouse Electric Company и НАЭК "Энергатом" в среду подписали контракт о поставках ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440 Ровенской АЭС.
Об этом сообщается в совместном пресс-релизе компаний, передает Интерфакс-Украина.
"Это соглашение является еще одним успешным шагом в продолжение длительного партнерства "Энергоатома" и компании Westinghouse", - отмечено в сообщении.
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