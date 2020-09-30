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"Энергоатом" направил Кабмину проект решения о переходе в управление правительства

Среда, 30 сентября 2020, 12:40
 

"Энергоатом" направил на рассмотрение Кабмина проект распоряжения "О передаче функций по управлению ГП "НАЭК "Энергоатом", который предусматривает передачу функций по управлению компанией непосредственно Кабмину.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Документ предусматривает, что функции по управлению государственным предприятием "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" будут переданы непосредственно Кабмину, который в дальнейшем будет выполнять весь объем полномочий уполномоченного органа управления, определенный ЗУ "Об управлении объектами государственной собственности".

Совокупность стратегических задач, стоящих перед атомной промышленностью в целом и перед ядерной генерацией в частности, требуют такого решения. Надеемся на быстрое рассмотрение и утверждение проекта распоряжения", - говорится в сообщении.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский постановил проработать вопрос о передаче управления НАЭК "Энергоатом" от Минэнерго к Кабинету министров.

Экономическая правда

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Энергоатом Кабмин

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