"Энергоатом" направил Кабмину проект решения о переходе в управление правительства
"Энергоатом" направил на рассмотрение Кабмина проект распоряжения "О передаче функций по управлению ГП "НАЭК "Энергоатом", который предусматривает передачу функций по управлению компанией непосредственно Кабмину.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Документ предусматривает, что функции по управлению государственным предприятием "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" будут переданы непосредственно Кабмину, который в дальнейшем будет выполнять весь объем полномочий уполномоченного органа управления, определенный ЗУ "Об управлении объектами государственной собственности".
Совокупность стратегических задач, стоящих перед атомной промышленностью в целом и перед ядерной генерацией в частности, требуют такого решения. Надеемся на быстрое рассмотрение и утверждение проекта распоряжения", - говорится в сообщении.
Напомним:
Президент Владимир Зеленский постановил проработать вопрос о передаче управления НАЭК "Энергоатом" от Минэнерго к Кабинету министров.
Экономическая правда
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