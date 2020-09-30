На тендере налоговой победила фирма, которая должна сжечь 735 тысяч пачек сигарет за 1 копейку

За 1 копейку ООО "Нью Экомир" должно уничтожить 735 тысяч пачек сигарет на заказ налоговой службы в Закарпатской области.

Об этом сообщают Наші Гроші со ссылкой на систему "Прозорро".

Соответствующий договор с фирмой налоговики заключили 24 сентября по результатам тендера.

В налоговой службе выставили ожидаемую стоимость тендера 3000 гривен.

Кроме "Нью Экосвиту" на торги вышли ЧП "Рома" и ООО "Экологические перерабатывающие технологии".

"Экологические перерабатывающие технологии" еще перед аукционом обратили внимание заказчика на "аномально низкую" ожидаемую стоимость.

По мнению фирмы, 3000 гривен за уничтожение 735 000 пачек сигарет "не покрывает расходы себестоимости" по транспортировке, погрузочно-разгрузочным работам, охране и уничтожению табачных изделий. Фирма требовала провести мониторинг цен и привести ожидаемую стоимость к "рыночных показателей".

Однако в ГНС отклонили требование "по причине ограниченных сметных назначений".

"Нью Экомир" выиграло тендер, не торгуясь, фирма сразу предложила 1 копейку за свои услуги, и предложение дешевле другие участники уже не могли.

"Нью Экомир" традиционный получатель заказов на сожжение контрабанды в Закарпатской области. Хотя так дешево она свои услуги еще не предлагала, в июле она забрала подряд на утилизацию 88 тысяч пачек сигарет в 1 гривну.

За прошлый год "Нью Экомир" получило 10 подрядов на 422 тыс. гривен.

С начала текущего года выиграла 31 лот на 1,20 млн. гривен.

ООО "Нью Экомир" основано в марте 2013 года, владельцами указанные Виктор Вудмаска и Александр Вагерич.

Первый - сожитель и.о. начальника Главного территориального управления юстиции в Закарпатской области Марианны Готра, второй является полным тезкой сына старшего государственного инспектора на Закарпатской таможни Александра Вагерича.

Другой уполномоченный представитель ООО "Нью Экомир" Анатолий Митровка является мужем Любови Митровки, начальника отдела в Главном территориальном управлении юстиции в Закарпатской области.

У Анатолия Митровки был общий бизнес с Марианной Готра, возглавляющий Закарпатское управление юстиции.

У них было ООО "Елочка", которое сейчас находится в статусе прекращения, эта фирма специализировалась преимущественно на торговле продуктами питания, напитками и сигаретами.

Также Анатолий Митровка выступает хранителем имущества должников, которое выставляется на продажу ГП "Сетам".

К 2016 году соучредителем "Нью Экомир" была Зинаида Станко, жена Василия Станка - заместителя начальника Отдела таможенного оформления №1 Таможенного поста Ужгород Закарпатской таможни ДФС.