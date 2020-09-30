Украинский стартап запустил производство растительного мяса

Украинский стартап "Eat me at" после двух лет разработки запустил производство мяса из растений, основой которого является текстурированный соевый белок.

Об этом сообщается в корпоративном блоге Андрея Черуха, который также является основателем магазина вышиванок ETNODIM.

Черуха сообщает, что начиная с 2018-го, команда проекта познакомилась с десятками технологов из разных стран, сделали сотни тестов, рецептур фарша.

В основе продукта текстурированный соевый белок, за вкус соответствуют дрожжевые экстракты, которые изготавливаются из неактивных дрожжи, для металлического привкуса мяса в состав добавляют минералы грибов Коджи.

Также в составе есть метилцеллюлоза, кокосовое и подсолнечное масло и натуральный краситель.