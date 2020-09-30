Курс валют на 30 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки
30 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,32 - 28,34 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,30 - 28,33 гривни;
Евро - 33,21 - 33,24 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,22 - 28,41 гривни. Евро покупают по 32,84 гривни, продают по 33,29 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,29 - 28,34 гривни, евро - 32,99 - 33,13 гривни.
Напомним:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 30 сентября на уровне 28,30 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,13 грн (на 29 сентября - 33,03 гривни).
Экономическая правда
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