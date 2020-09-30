Из-за коронавируса Disney сократит 28 тысяч сотрудников
Компания Disney решила сократить 28 тысяч своих сотрудников из-за пандемии коронавируса - увольнения преимущественно затронут работников тематических парков, круизных лайнеров и предприятий розничной торговли на территории США.
Об этом говорится в заявлении главы Disney Parks, Experiences&Products Джоша ДʼАмаро.
В компании добавили, что 67% уволенных были частично занятыми сотрудниками.
Отмечается, что с началом пандемии коронавируса парки Disney закрылись одними из первых в США. Позже они снова заработали, но с существенными ограничениями по количеству посетителей.
Агентство Bloomberg отмечает, что увольнения в Disney стали одними из самых значительных сокращений рабочей силы в эпоху пандемии.
До начала пандемии в тематических парках Disney работали более 100 тысяч человек. В целом же штат компании по состоянию на конец прошлого финансового года в сентябре 2019-го составил 223 тысячи человек.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua