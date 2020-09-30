Спортивный праздник в Голосеевском районе: Группа компаний DIM открыла футбольную площадку возле ЖК Метрополис

На днях возле ЖК Метрополис прошло открытие футбольного поля. Жилой комплекс строится группой компаний DIM и расположен в Голосеевском районе по адресу ул. Академика Заболотного, 1.

"Для нас очень важно развитие инфраструктуры вокруг ЖК Метрополис, ведь наша задача не просто строить квартиры, но и обеспечивать комфорт и благополучие жильцов.

Мы уверены, что новое спортивное поле понравится местным жителям и они будут с пользой и в удовольствие проводить тут свободное время" - заявил во время открытия партнер группы компаний DIM Андрей Насиковский. .

Характеристики новой спортивной площадки выглядят следующим образом.

Размер поля — 416 кв.м, 8 см бетонная армированная основа покрытая 13 мм двухслойного износостойкого покрытия. Общая стоимость создания площадки — 1 млн 200 тыс. грн.

Кроме футбольных ворот, на площадке установлены баскетбольные кольца, так что у жителей будет возможность разнообразить спортивный досуг.

По словам представителя компании, помимо футбольного-баскетбольного поля, компания DIM обеспечила покрытие свыше чем 350 кв. м детских площадок для ОСББ "Глушкова 9Д и 9Б", что обошлось девелоперу в 300 тыс. грн.

Для застройщика это уже не первый проект, в котором они помогают благоустроить Киев. В декабре 2016 года, группа компаний DIM провела плановый ремонт входной группы и крыши по ул. Миропольская, 37.

А в мае 2017 года, в Днепровском районе был открыт сквер по ул. Жмаченко, 28. Он был создан в рамках Меморандума, заключенного между местной общиной и группой компаний DIM, возводящей рядом жилой комплекс "Автограф".

Помимо этого, в 2019 году рядом с жилым комплексом А52, в переулке Бехтеревский 7/11, сделали ремонт входных групп и установили детскую площадку, а в соседнем 13А проведена реконструкция теплового пункта.

"DIM хочет видеть Киев не просто современным, но и атмосферным, уютным городом, в котором все сделано для горожан. Поэтому мы не только строим жилые комплексы, но и с удовольствием помогаем развивать инфраструктуру микрорайонов" - сказал Андрей Насиковский.