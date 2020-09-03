Налоговая начала "манипуляции" с возмещением НДС – аналитики

В августе 2020 года Государственная налоговая служба значительно уменьшила объем возмещения налога на добавленную стоимость бизнесу - до минимального с начала 2020 года.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления при Киевской школе экономики.

Так, если в среднем в январе-июле 2020 года объем возмещения НДС бизнеса составлял 13 млрд грн, то в августе он снизился до 8,5 млрд грн.

"Это происходит несмотря на то, что объем поступлений от НДС с произведенных в Украине товаров растет. В среднем за январь-июль объем поступлений от "внутреннего" НДС составлял 20,8 млрд грн; в августе этот объем составлял 23,3 млрд грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объем возмещения уменьшается уже 3 месяца подряд - начиная с июня 2020 года.

Аналитики отмечают, что такие действия могут свидетельствовать о манипуляциях с платежами по возмещению НДС с целью улучшить статистику.

"Цифры поступлений в госбюджет могли бы быть примерно на 3-5 млрд грн меньше, если бы объемы возмещения НДС оставались хотя бы на среднегодовом уровне, или увеличивались бы по мере увеличения уплаты этого налога", - сообщают в Центре.

"Во-вторых, если действительно происходит искусственное задержание или уменьшение объема возмещения, государство тем самым вымывает у бизнеса оборотные средства. И, судя по статистике, делает это чем дальше, тем более активно", - предупреждают эксперты.

"В-третьих, возникает вопрос, каким образом налоговая достигает такого эффекта, и не происходит ли это путем необоснованного блокирования регистрации накладных", - говорится в сообщении.

Экономическая правда