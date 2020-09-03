Ракета, созданная при участии Украины, вывела на орбиту более 50 спутников

3 сентября 2020 года с космодрома Куру во Французской Гвиане состоялся 15-й успешный пуск европейской ракеты-носителя легкого класса Vega. Блок маршевого двигателя изготовило госпредприятие "ПО Южный машиностроительный завод".

Об этом сообщает Конструкторское бюро "Южное".

"В рамках программы Европейского космического агентства под названием Small Spacecraft Mission Service ракета-носитель Vega вывела на солнечно-синхронную орбиту 53 микро- и наноспутников: 7 микроспутников весом от 15 кг до 150 кг и 46 кубсатов. Эти космические аппараты, которые принадлежат 21 организации из 13 стран, предназначены для обслуживания различных программ, включая наблюдение за Землей, телекоммуникации, науку, технологии и образование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что блок маршевого двигателя РД-843, который используется в составе жидкостной двигательной установки 4-й ступени РН Vega, разработало ГП "КБ "Южное" и серийно производит ГП "ПО Южный машиностроительный завод".

"Отличительной особенностью БМД РД-843 является возможность многократного запуска во время полета (до 5 включений), благодаря чему обеспечивается разведение спутников на различные орбиты. Сейчас продолжаются работы по улучшению характеристик двигателя с целью расширения диапазона выводимых полезных нагрузок", - заявили в бюро.

Экономическая правда