IKEA откроет третий пункт выдачи заказов в Киеве 

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, в ближайшее время откроет третий пункт выдачи заказов в Киеве в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Lavina Mall.

Об этом сообщила в четверг пресс-служба компании агентству "Интерфакс-Украина".

"IKEA подтверждает свои намерения в ближайшее время запустить третий пункт выдачи заказов в Киеве, который будет находиться в ТРЦ Lavina Mall. Это один из двух дополнительных пунктов выдачи заказов, которые мы планируем открыть в столице, чтобы еще больше людей могли получить свои заказы в кратчайшие возможные сроки", – заявили в пресс-службе компании.

Как сообщалось, IKEA намерена открыть два дополнительных пункта выдачи заказов в Киеве, а также удваивает мощности интернет-магазина в Украине для удовлетворения спроса.

В мае IKEA официально запустила возможность заказа товаров с интернет-магазина в Украине, а также открыла пункты выдачи в киевских ТЦ Auchan Rive Gauche и ТЦ Metro Cash&Carry.

Кроме того, компания планирует открыть первый магазин в городском формате в Украине до конца 2020 года. Как ранее подтвердили в компании, уже подписан договор аренды с торгово-развлекательным центром Blockbuster Mall.