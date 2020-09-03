AirBaltic анонсировала прямые рейсы из Киева в Вильнюс
Авиакомпания airBaltic намерена с 6 октября открыть прямой рейс из Вильнюса в Киев.
Об этом авиакомпания проинформировала avianews.com, пишет "Европейская правда".
Согласно представленному расписанию, полеты будут выполняться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам в аэропорт Борисполь.
Вылеты из Вильнюса запланированы на 6:55, возвращение из Киева - в 09:10. Время в пути составит 1:00 20 минут. На линии будет использоваться самолет Airbus A220-300.
Минимальная цена авиабилетов по самому низкому тарифу Green из Киева в Вильнюс начинается от 28 евро в одну сторону, на рейсы из Вильнюса в Киев - от 20 евро в одну сторону.
Тариф Green включает перевозку только 8 кг ручной клади, является невозвратным, однако позволяет без штрафа вносить изменения в билет с возможной доплатой разницы тарифов, если новый билет окажется дороже старого.
Ранее летний график полетов airBaltic включал прямые рейсы из Риги в Киев, Одессу и Львов. Однако после введения коронавирусных ограничений на полеты авиакомпания оставила среди доступных маршруты Рига-Киев и Рига-Одесса и неоднократно переносила дату возобновления полетов в Украину.
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