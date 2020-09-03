Зеленский поручил Кабмину улучшить процедуру получения иностранными IТ-шниками разрешения на иммиграцию

Президент Воодимир Зеленский своим указом поставил задачу Кабмину усовершенствовать процедуру получения иностранными IT-специалистами разрешения на иммиграцию в Украину.

Соответствующий указ №371/2020 он подписал 3 сентября, передает пресс-служба Офиса президента.

"Согласно документу, Кабинет Министров с привлечением представителей государственных органов, бизнес-ассоциаций, независимых экспертов и народных депутатов Украины должен в трехмесячный срок разработать и вынести на рассмотрение парламента законопроекты, направленные на стимулирование осуществления хозяйственной деятельности в сфере информационных технологий.

В частности, на законодательном уровне должны быть определены временные особенности налогообложения зарплат IT-специалистов, которые находятся в трудовых отношениях с IT-компаниями, для установления эффективного уровня налоговой нагрузки и содействию детенизации сферы оплаты труда и повышение конкурентоспособности отечественных IT-компаний на внешнем рынке", - говорится в сообщении.

Также Зеленский настаивает на совершенствовании порядка осуществления процессуальных действий в ходе уголовного производства с целью предотвращения необоснованного вмешательства в деятельность IT-компаний.

Кроме этого, согласно указу, правительство должно обеспечить совершенствование процедур получения IT-специалистами, которые являются иностранцами или лицами без гражданства и иммигрируют в Украине, разрешения на иммиграцию и получение работодателем разрешения на работу иностранцев и лиц без гражданства.

Кабмин также должен способствовать развитию образования в области информационных технологий и интеграции лучших мировых практик в систему подготовки IT-специалистов для повышения их конкурентоспособности на рынке труда.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Экономическая правда