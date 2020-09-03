"Большую стройку" поддерживает 90% украинцев, в приоритетах строительство дорог и больниц
Четверг, 3 сентября 2020, 13:04
89.8% респондентов поддерживают то, чтогосударство вкладывало средства в развитие инфраструктуры, не поддерживают - 5,4%.
Об этом сообщается в опросе Киевского международного института социологии.
На вопрос о приоритетных объектах для реконструкции и строительства в своем населенном пункте с указанного перечня ответы респондентов распределились следующим образом (респондент мог выбрать до 2-х ответов):
- дороги - 49,2%;
- больница (со стационаром) - 35%;
- школа - 26,3%;
- детский сад - 21,6%;
- амбулатория (поликлиника) - 13,3%;
- стадионы и спортплощадки - 11,7%.
Вместе с тем, 85,2% респондентов считают, что работы по строительству и реконструкции объектов транспортной и социальной инфраструктуры не стоит останавливать из-за эпидемии (стоит - 9,1%);
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