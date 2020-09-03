С начала пандемии бюджет Киева недополучил более 1 миллиарда плановых поступлений – Кличко

С начала пандемии коронавируса бюджет Киева недополучил более 1 млрд грн плановых поступлений.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на форуме равных прав и возможностей в четверг передает Интерфакс-Украина.

"В начале этого года в Киеве было зарегистрировано 434 тыс. ФЛП - это объекты предпринимательской деятельности. Единый социальный взнос в местный бюджет оплатили тогда 346 тыс., почти на 100 тыс. меньше.

С начала пандемии 100 тыс. ФЛП Киева ничего не заработали и не выплатили в бюджет города. Город недополучил, можете себе представить, более, чем 1 млрд. гривен плановых поступлений", - сказал он.

По словам мэра Киева, за время пандемии получили помощь 60 тыс. семей города.

"60 тыс. семей: мамы, которые сами воспитывают детей с инвалидностью, больные, одинокие люди пожилого возраста, киевляне, которые потеряли работу и не имели чем кормить детей, получили помощь от города. Также получили помощь от города и предприниматели", - отметил Кличко.