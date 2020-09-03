В столичном метрополитене подсчитали убытки из-за карантина

В КП "Киевский метрополитен" заявили, что в период суровых карантинных ограничений из 17 марта по 25 мая 2020 года недополучили доходов на сумму около 621 млн грн и призвали депутатов Киевсовета принять дополнительное финансирование для выплаты зарплат работникам.

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

"Столичные транспортники призывают депутатов Киевсовета принять наконец решение о дополнительном финансировании коммунальных предприятий-перевозчиков для выплаты заработных плат работникам. С соответствующим заявлением к столичной власти обратились представители профсоюзов КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс".

Ведь работники транспортной сферы рискуют остаться без зарплат из-за потери доходов предприятий при суровых карантинных ограничениях", - говорится в сообщении.

В частности, потеря доходов столичного метрополитена в период с 17 марта по 25 мая - около 621 млн грн.

На предприятии отметили, что в обычных условиях оно должно было получить в среднем 277 млн ​​грн доходов в месяц от перевозок. На выплату заработной платы КП "Киевский метрополитен" тратит до 200 млн грн в месяц.

"То есть, как говорится в обращении, с 17 марта до 25 мая метрополитен вообще не получил доходов от перевозки.

Кроме того, вследствие карантина пассажиропоток в подземке значительно уменьшился. Если в карантин метрополитен перевозил до 1,5 млн пассажиров в рабочий день, то сейчас - до 1 млн пассажиров", - добавили в КП "Киевский метрополитен".

"С целью обеспечения стабильной работы предприятия, своевременной выплаты заработной платы, необходимо увеличить объемы бюджетных ассигнований для КП "Киевский метрополитен" на сумму не менее 162 млн грн. В результате уменьшения доходов в КП "Киевский метрополитен" возникнет дефицит средств и риск невыплаты зарплаты уже в октябре-ноябре 2020 года", - говорится в обращении профсоюза.

При этом в КП "Киевпастранс" задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 31 августа составила 77,4 млн грн. Финансовый результат КП "Киевпастранс" за январь-июль 2020 года был отрицательный и составил -178,5 млн грн.

"В обращении представители профсоюза подчеркивают, что на период карантина потеря доходов предприятия за месяц достигла 162,2 млн грн. То есть предприятие при строгих ограничений получало 6,3 млн грн среднего дохода в месяц. В то время, как в обычных условиях средней доход КП "Киевпастранс" за месяц составляет 169,2 млн грн", - говорится в сообщении.

Экономическая правда