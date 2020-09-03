Курс валют на 3 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки
3 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,64 - 27,67 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,70 - 27,72 гривни;
Евро - 32,74 - 32,77 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,54 - 27,77 гривни. Евро покупают по 32,32 гривни, продают по 32,82 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,62 - 27,71 гривни, евро - 32,51 - 32,67 гривни.
Напомним:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 3 сентября на уровне 27,64 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,80 евро (на 2 сентября - 33,07 гривни).
Экономическая правда
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