58% работников не против продолжать работу удаленно — исследование

54% опрошенных работодателей перевели рообту своего бизнеса на удаленную или частично удаленную занятость, а 58% работников не против продолжать работу удаленно.

Об этом свидетельствуют результаты опроса среди более 10 тысяч пользователей OLX.

"Во время карантина 54% компаний начали работать удаленно или частично удаленно, а 46% не изменили формат работы. При этом 48% малого и 42% среднего бизнеса не меняли организацию работы с началом карантина, тогда как среди большого этот процент составляет 37%" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые работодатели оценили работу вне офиса - 23% хотят, чтобы в их компаниях и в дальнейшем работали удаленно, а 32% хотят сочетания удаленной и офисной работы. 45% все же хотят вернуться к привычному формату организации труда.

В большинстве карантинные ограничения не повлияли на заработную плату - 57% работодателей не уменьшали оплату своим работникам во время карантина, и только 7% рассказали, что должны были сократить ее на более чем 50%.

"В опросе работодатели имели возможность выбрать из перечня несколько самых больших преимуществ и недостатков нового формата труда. Самым большим плюсом в удаленной работе владельцы бизнеса назвали уменьшение расходов на аренду офиса и его содержание (53%). Кроме того, немалое количество опрошенных отмечает, что им нравится новый интересный формат работы (31%).

Еще 19% оценили преимущества нанимать работников из других городов для работы удаленно, а 17% отметили большую эффективность труда вне привычного формата", - свидетельствуют результаты исследования.

Среди моментов, которые не понравились работодателям, - 49% рассказали о некоторых ограничениях в деятельности компании (например, трудности с документами). 45% обеспокоены тем, что не могут визуально следить за работой своих работников, а 34% - дополнительной затратой сил на реорганизацию труда.

При этом, со стартом карантина формат организации работы изменился у 60% работников, а почти 8% опрошенных потеряли работу.

Из тех, кто изменил формат труда, 28% начали работать удаленно, еще примерно 18% - частично удаленно, а 47% продолжили свою работу на привычном рабочем месте.

"Есть сферы, где работники чаще всего говорили об изменении формата организации работы - образование (88% опрошенных отметили, что у них изменился формат занятости), туризм (80%), бары и рестораны (76%), банки и финансы (69%) , красота и спорт (67%).

Если же говорить о заработке работников - в 53% он не изменился во время карантина. Почти 44% опрошенных заявили о его уменьшении, а еще 3% - об увеличении. Из тех, у кого уменьшилась заработная плата, в четверти она стала меньше на 50% или более, еще в четверти - на 20-30%, и еще в четверти - на 10-20%. В то же время у респондентов, чей заработок увеличился в течение карантина, в 26% он стал больше на + 50%, а в 33% - на 10-20%", - говорится в сообщении.

Половина респондентов (51%), которые изменили формат труда, получили уменьшение дохода. В то же время 31% из тех, кто не переходил на удаленную занятость, отметили урезание заработка.

Результаты исследования показали, что есть сферы, в которых наиболее заметное сокращение заработных плат - среди них туризм и развлечения (82% отмечают падение заработка), красота и спорт (77%), бары и рестораны (66%), недвижимость (59%) и торговля (57%).

Половина респондентов (52%) не имела проблем с переходом на удаленную работу, еще 26% потребовалось определенное время, чтобы привыкнуть. Каждому пятому было трудно приспособиться к новому формату.

У более половины респондентов (56%) переход на удаленную работу не повлиял на эффективность; 31% опрошенных начали работать менее эффективно, и только 13% заметили, что удаленная занятость способствует большей плодовитости работы.

Среди преимуществ удаленной работы назвали, в частности:

возможность экономить время на дорогу на работу - 59%;

возможность самостоятельно распределять рабочее время - 54%;

возможность работать с любой точки - 46%.

Среди недостатков:

отвлечение от работы из-бытовых факторов - 45%;

недостаток живого общения - 42%.

"В целом реорганизация труда понравилась работникам - более половины (58%) респондентов не прочь и дальше работать удаленно, причем 26% готовы делать это в нынешнем формате, более 30% - с определенными коррективами, а 2% даже хотят сменить работу, чтобы постоянно работать удаленно.

При этом, половине опрошенных работников работодатели не помогали с переходом на удаленную работу в течение старта карантина, они организовывали все самостоятельно. 14% ответили, что работодатели обеспечили их необходимыми инструментами, а у 33% они следили, чтобы всем работникам было понятно, как сейчас происходят рабочие процессы", - добавили в OLX.

Экономическая правда