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В приложении "Дія" в бета-версии появилось цифровое свидетельство о рождении

Вторник, 29 сентября 2020, 20:37
 

Команда приложении "Дія"" 29 сентября запустила в бета-версии новые цифровые продукты - просмотр и оплата штрафов ПДД, долгов по исполнительному производству и цифровое свидетельство о рождении.

Об этом сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Мы сделали актуальные сервисы еще более удобными. Свидетельство о рождении вашего ребенка (до 16 лет) подтянется из Государственного реестра актов гражданского состояния. Сейчас тестируем свидетельства, выданные с 2004 до 2019 года. Еще один документ в смартфоне. Соответствующее постановление о его внедрении уже принято правительством.

Гораздо проще платить в онлайне в приложении. Скоро долги имущественного характера можно будет отслеживать не только в приложении, но и в кабинете гражданина на портале", - написал он.

По его словам, в разделе "Исполнительное производство" пользователь сможет увидеть перечень производств, где он признан должником.

 

"Еще один плюс - уплата штрафов или долгов происходит в несколько кликов. Вы нажимаете "оплатить" и выбираете способ (ввести данные с карты /GPay/ApplePay). Квитанция сохраняется в Дії. Вы сможете ее скачать или отправить на мейл. После оплаты можно будет отслеживать изменение статуса долга или штрафа", - пояснил министр.

Напомним:

Кабмин 23 сентября принял постановление, согласно которому вводится цифровое свидетельство о рождении детей.

Экономическая правда

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"Дія"

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