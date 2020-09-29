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Официальный курс: гривня ослабла к евро

Вторник, 29 сентября 2020, 19:45
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 30 сентября на уровне 28,30 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,13 грн (на 29 сентября - 33,03 гривни).

Напомним:

29 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,27 - 28,29 гривни.

29 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,32 - 28,34 гривни.

Экономическая правда

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