Официальный курс: гривня ослабла к евро
Вторник, 29 сентября 2020, 19:45
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 30 сентября на уровне 28,30 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,13 грн (на 29 сентября - 33,03 гривни).
Напомним:
29 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,27 - 28,29 гривни.
29 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,32 - 28,34 гривни.
Экономическая правда
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