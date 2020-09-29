Американская торговая палата обеспокоена возможными изменениями налогообложения

Бизнес-сообщество, объединенное Американской торговой палатой в Украине, выражает обеспокоенность предусмотренных проектами Законов №4000 и №4101 об изменениях ставок налогов и сборов, а также правил налогообложения.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Прогнозируемость и взвешенность изменений налогового законодательства являются приоритетными для бизнес-сообщества.

По мнению предпринимателей, предложенные изменения нарушают принцип стабильности налогового законодательства, ведь вносятся не позднее чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода, в котором будут действовать новые правила и ставки, как предусмотрено Налоговым кодексом.

"Кроме того, отдельные предлагаемые положения проектов Законов не учитывают специфику развития отдельных отраслей экономики и нивелируют стимулирующую функцию ставок налогов.

Сейчас отсутствует четкое обоснование необходимости повышения ставок налогов и сборов, как предусмотрено действующим законодательством", - говорится в заявлении.