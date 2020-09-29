Доходы в госбюджет-2021 можно увеличить более чем 20 миллиардов - Счетная палата

Счетная палата выявила дополнительные резервы доходов, не учтенные в проект государственного бюджета на 2021, всего на 20,6 млрд грн.

Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, представляя экспертизу проект госбюджета-2021.

Он отметил, что увеличить доходы в проект госбюджета возможно за счет поступлений рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и природного газа - на 15,1 млрд грн, ввозной пошлины - на 2,4 млрд грн, платы за лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр и за лицензии на выпуск и проведение лотерей - на 2,2 млрд грн, собственных поступлений бюджетных учреждений - на 0,9 млрд грн.

Пацкан также отметил, что по оценке Счетной палаты, прогнозируемый рост реального ВВП на 4,6% в 2021 году довольно оптимистичным.

"К сожалению, существует много факторов, увеличивающих риски недостижения прогнозируемого роста экономики в следующем году и, как следствие, непоступление доходов в определенных объемах.

Это, в частности рецессия, которая продолжается в промышленности и других отраслях, фактическое уменьшение кредитования и капитальных инвестиций, а также отток иностранного капитала", - отметил он.