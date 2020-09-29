Зеленский пообещал, что за время его каденции в Виннице построят современный аэропорт

Президент Владимир Зеленский пообещал, что за срок его каденции в Виннице появится современный аэропорт.

Об этом он сказал на брифинге во время рабочей поездки в Винницкую область, передает "Интерфакс-Украина".

"Вы увидите при моей каденции строительство аэропорта в Виннице. А вот почему люди, которые выросли у вас, стали большими политиками, которые из Винницы, и почему они до этого момента не строили аэропорт в Виннице - это им надо ставить этот вопрос", - отметил Зеленский.

По его словам, ему не известна информация о якобы перенаправлении средств из аэропорта Винницы на аэропорт Мукачево, где строится аэропорт.

"Мы подписали соглашение со Словакией, и Ужгород временно будет работать. А потом мы будем не ремонтировать, а строить новый центральный международный аэропорт Закарпатья. Вряд ли он будет в Мукачево или Ужгороде, потому что из-за географического положения это, в принципе, практически невозможно. Поэтому это другое место. И думаю, что это немного некорректная информация", - добавил он.

Зеленский сказал, что в 2020 году на все проекты, связанные с аэропортами, не хватало средств из-за ситуации с COVID-19, а с 2021 года начнут строиться в разных городах взлетно-посадочные полосы и терминалы.

"Я поставил задачу министру инфраструктуры. У него есть план приоритетных аэропортов, которые будут строиться", - резюмировал президент.

Напомним:

В Закарпатской области планируют за 2-3 года построить новый аэропорт, а пока восстановят Ужгородский, заявил Зеленский.

24 сентября во время визита Зеленского в Словакию украинская и словацкая стороны подписали соглашение, которое позволит восстановить функционирование международного аэропорта "Ужгород".

Взлетная полоса ужгородского аэропорта заканчивается на границе со Словакией: самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии. Поэтому для полноценной работы аэропорта "Ужгород" необходимо соглашение двух стран об условиях использования Украиной части воздушного пространства Словакии.