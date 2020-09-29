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Гривня и дальше слабеет на валютном рынке

Вторник, 29 сентября 2020, 17:35
 

29 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,32 - 28,34 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,32 - 28,34 гривни;

Евро - 33,19 - 33,22 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,20 - 28,38 гривни. Евро покупают по 32,73 гривни, продают по 33,14 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,26 - 28,34 гривни, евро - 32,90 - 33,09 гривни.

Напомним:

29 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,27 - 28,29 гривни.

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Экономическая правда
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