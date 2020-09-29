Из-за "вилки" в законодательстве Украина может остаться без лекарств и ветпрепаратов - ЕБА

В Европейской бизнес ассоциации заявили, что в украинском законодательстве образовалась так называемая "вилка" - бизнес не может одновременно выполнять два различных требования по маркировке средств защиты растений, ветеринарных препаратов и лекарственных средств.

Об этом говорится в заявлении Ассоциации.

"С 1 января 2021 года вступает в действие обязательное условие обозначения единиц SI на продукции во время ее производства и введения в оборот.

Однако, для некоторых отраслей экономики, в частности, средств защиты растений, ветеринарных препаратов, лекарственных средств и т.п., где вопрос внесения изменений к маркировке продукции строго регулируется государством, введение в действие данной системы должно быть постепенным.

Так, например, процесс внесения изменений в этикетки для средств защиты растений на практике занимает до 6 месяцев, что с учетом сезонности агрохимического бизнеса может привести к фактической потере рынка. Ведь компании совершенно не успеют перестроить процессы - осталось почти три месяца", - отмечают представители бизнеса.

"После введения в действие приказа Минэкономразвития №914 в законодательстве образовалась так называемая "вилка": приказом Миндовкилля №490 от 2006 года установлено, что единицы измерения должны указываться на этикетке исключительно на украинском языке, тогда как приказ Минэкономразвития требует дублирования латинским алфавитом. Соответственно, бизнес не может выполнить оба требования одновременно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодня в Государственном реестре пестицидов и агрохимикатов содержится более 3 тысяч наименований продуктов, а ресурсы новосозданного Минэкологии существенно ограничены.

"И если все агрохимический рынок одновременно обратится к нему с заявлениями на внесение изменений в этикетки, как это требуется сейчас, следующие 6-12 месяцев процесс государственной регистрации СЗР и удобрений будет заблокирован. Такая несогласованность в работе правительственных учреждений может стать причиной дефицита продукции с 1 января 2021 ода", - заявил руководитель Агрохимического направлении Европейской Бизнес Асоциации.Виктор Погорелый.

В ЕБА призвали премьера вмешаться в "решение этой ситуации, чтобы инновационные СЗР, ветеринарные препараты и лекарственные средства не исчезли с рынка Украины".

"Так, в данном контексте следует урегулировать определение, как то "введение в оборот" и позволить выше указанным категориям бизнеса в плановом порядке подавать новые этикетки (а не с ограничением до 1 января 2021 года), чтобы минимизировать риск прекращения поставок и оборота продукции, а главное - обезопасить от прекращения лечения пациентов. Надеемся, голос бизнеса будет услышан", - говорится в заявлении.

Экономическая правда