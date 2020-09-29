Все разделы
Укр / Рус

Новый международный аэропорт Берлина откроется через месяц, несмотря на пандемию - СМИ

Вторник, 29 сентября 2020, 16:31
 

Новый международный аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (Berlin Brandenburg International, BER) откроется в конце октября, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на главу управляющей компании Энгельберта Лютке Дальдрупа передает Интерфакс.

"Аэропорт будет открыт 31 октября 2020 года. У столицы Германии наконец-то будет аэропорт, который соответствует всем международным стандартам", - сказал он, отметив, что масштабных торжественных мероприятий по случаю открытия аэропорта не будет.

Строительство новой воздушной гавани Берлин-Бранденбург началось в 2006 году. Первоначально аэропорт должны были сдать в эксплуатацию в октябре 2011 года.

По сообщениям местных СМИ, в частности, проблемы со сдачей объекта в эксплуатацию были связаны с пожарной безопасностью и коррупцией.

Аэропорт Берлин-Бранденбург располагается на границе Берлина и коммуны Шенефельд.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

авиа

powered by lun.ua
Материалы по теме
На Закарпатье планируют построить новый аэропорт – есть три варианта 25 сентября 2020, 15:31
Авиаперелеты Зеленского обошлись налогоплательщикам в 14 миллионов 25 сентября 2020, 14:40
Ryanair отправит сотрудников в неоплачиваемый отпуск, если власти не помогут 24 сентября 2020, 15:13
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!