12% украинцев не будут платить за комуслуги в случае повышения тарифов – опрос

12,3% опрошенных украинцев заявили, что не будут осуществлять коммунальных платежей, если тарифы повысят.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

На вопрос, будут ли осуществлять опрошенные коммунальные платежи в случае повышения тарифов, 53,5% сказали, что да, 12,3% - нет, 34,4% - затруднились ответить на вопрос.

В то же время на вопрос, знают ли они об открытии рынка газа, 44,9% опрошенных ответили, что знают, 54,7% - не знают, 0,4% - затруднились ответить.

При этом, 11,3% респондентов заявили, что поддерживают такую ​​либерализацию рынка природного газа, 53% - не поддерживают, а 35,7% затруднились ответить.

Отмечается, что 38,3% опрошенных возлагают вину за повышение цены на газ для населения на государство, 22,5% - на "Нафтогаз", 6,5% - на европейских газовых трейдеров, 13% - на украинских поставщиков, 17,6 % затруднились ответить на вопрос.

Социологическое исследование "Настроения населения накануне отопительного сезона и отношение к тарифам на коммунальные услуги" проводилось с 17 по 23 сентября методом "лицом к лицу".

По месту жительства опросили 1209 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 3% с вероятностью 0,95.

Экономическая правда