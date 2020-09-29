Более 500 млн гривен и более 500 тысяч транзакций – где и сколько украинцы тратили денег за границей этим летом

В карантинное лето украинцы больше всего потратили денег из своих карт в Великобритании - почти 80 млн грн, меньше всего в Венгрии - более 3 млн грн.

Об этом сообщает Украинский процессинговый центр со ссылкой на данные по состоянию на 28 сентября.

Отмечается, по сравнению с летом 2019 года рост карточных транзакций упал на 47,4%, а сумма покупок уменьшилась почти на 63%.

В пятерку стран, где украинцы потратили много денег, входят: Великобритания, Турция - около 71 млн грн, Италия - почти 40 млн грн, Франция - более 35 млн грн и Хорватия - примерно 31 млн грн.

Меньше рассчитывались банковскими карточками в Венгрии - там было проведено всего 5715 сделок, Болгарии - 6842 и Австрии - 7007 операций.

"Средняя сумма покупок и услуг, которые делали украинцы за рубежом, - 1011 грн. Наибольшая средняя сумма покупок была в Италии - 4389 тыс грн.

Топовыми странами, где украинцы сняли наличные через банкоматы ATM, были: США - почти 26 млн грн, Германия - также почти 26 млн и Россия - более 22 млн грн. Меньше снимали наличные в Беларуси - примерно 1,5 млн грн, Болгарии - почти 2,5 млн грн и Турции - более 4 млн грн", - говорится в сообщении.

Справка. UPC (Украинский процессинговый центр) - процессинговый центр и платежный сервис-провайдер. Он обслуживает платежные карточки 38 банков и 1700 онлайн-магазинов в 16 странах Центральной и Восточной Европы. UPC работает с 1997 года и входит в международную группу Raiffeisen Bank International.

Экономическая правда