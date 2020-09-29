"Метинвест" Ахметова выкупит евробонды на сотни миллионов долларов

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест" Рината Ахметова, выкупит все ранее выпущенные компанией евробонды-2021 на $115,3 млн и часть евробондов-2023 на $193,2 млн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию компании.

Согласно документу, в настоящее время в обращении находятся евробонды-2021 на сумму $115,3 млн, а с поправками и пересчетом с фиксированной процентной ставкой на их выкуп будет израсходовано $118,020 млн.

В настоящее время в обращении также находятся евробонды-2023 "Метинвеста" на общую сумму $504,515 млн, при этом в рамках первого этапа (с окончанием приема 28 сентября) приняты заявки на выкуп данных облигаций на сумму $193,227 млн.

Как сообщалось, "Метинвест" размещает 7-летние еврооблигации объемом $333 млн с доходностью 7,95%. Спрос на еврооблигации превысил $1,6 млрд.

В обращении находятся еврооблигации-2021 номинальным объемом $115,31 млн и еврооблигации-2023 номинальным объемом $504,52 млн. Согласно предложению, объем выкупа еврооблигаций-2023 ограничен условием оставить в обращении бумаги в объеме не менее $300 млн.

В частности, если к оферте будут предъявлены все евробонды-2021, то объем выкупа евробондов-2023 составит до $164,25 млн.

"Метинвест" также сообщил, что уже получил от держателя евродондов-2021 на $80,8 млн информацию о намерении принять оферту. Если предложение о выкупе примут держатели 75% выпуска, то "Метинвест" будет вправе выкупить все находящиеся в обращении евродонды-2021.

Согласно обнародованным условиям, еврооблигации-2021 при ранней подаче заявок выкупаются по цене 103% от номинала, еврооблигации-2023 - по 104,25% от номинала.

Ранний срок приема заявок на выкуп облигаций-2021 и 2023, а также срок предоставления согласия на изменение условий досрочного погашения облигаций-2021 - по 28 сентября включительно, финальный срок - по 13 октября включительно.

Ранняя ожидаемая дата расчетов - 1 октября, финальная - 16 октября.