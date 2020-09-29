"Доступные кредиты 5-7-9%": За прошедшую неделю банки выдали 300 кредитов
За прошедшую неделю в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные выдали 299 кредитов на общую сумму в 577 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
"64% (371 млн гривен) от общей суммы заключенных сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов. 21% (109 млн гривен) - это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. И займы на пополнение оборотных средств составляют 15% (95,97 млн гривен)", - говорится в сообщении.
С момента старта программы уполномоченные банки выдали 3805 займов на общую сумму в 9,062 миллиарда гривен.
Из них 7,168 миллиарда гривен были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 1,487 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции и 406,5 млн гривен - на пополнение оборотных средств.
Экономическая правда
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