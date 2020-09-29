"Дыра" в бюджете к октябрю уменьшится до 13 млрд грн – Марченко
"Дыра" в государственном бюджете Украины на 2020 год за сентябрь сократится на 5 млрд грн – приблительно до 13 млрд грн.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью "Стране", передает Интерфакс-Украина.
"До конца года мы закроем дыру в доходной части бюджета полностью", – сказал он.
Глава Минфина напомнил, что по состоянию на начало мая этого года "дыра" в бюджете составляла 44 млрд грн.
Отвечая на вопрос о расходовании 66 млрд грн коронавирусного фонда, Марченко сообщил, что на средства защиты, аппараты ИВЛ и оснащение лабораторных центров Министерства здравоохранения было направлено 3,1 млрд грн.
"На дороги мы направили 35 млрд, но на сегодня потратили только 10,9 млрд из них. Сейчас в фонде осталось еще около 41 млрд грн", – уточнил министр.
Напомним:
Как заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль, уровень бюджетного дефицита в Украине сейчас составляет около 300 миллиардов гривень, но цифра умеренная и абсолютно посильная для бюджета, кассового разрыва нет.
"Наш уровень бюджетного дефицита действительно приближается к 300 миллиардам гривень, но цифра умеренная для Украины и абсолютно посильная для бюджета. На сегодняшний день нет кассового разрыва. И мы четко понимаем источники покрытия такого дефицита", - сказал Шмыгаль.
По его словам, в этом году ситуация сложная и связана с коронавирусом и экономическим кризисом.
В то же время Шмыгаль заверил, что "никакой" дыры "в бюджете нет, есть плановый дефицит бюджета в размере 7,5% ВВП".
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