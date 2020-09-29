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Зеленский передал непрофильный актив ГУД Фонду госимущества для приватизации

Вторник, 29 сентября 2020, 14:35
 

Президент Владимир Зеленский передал непрофильный актив Госуправления делами - Житомирский ликеро-водочный завод - в управление Фонду госимущества для дальнейшей приватизации.

Соответствующий указ он подписал 29 сентября, передает пресс-служба Офиса президента.

"Такой шаг осуществлен с целью оптимизации перечня объектов государственной собственности, которые находятся в управлении Государственного управления делами, однако не используются для обеспечения деятельности президента Украины.

Поскольку Житомирский ликеро-водочный завод является таким объектом, глава государства поддержал предложение ГУД о его передаче в управление Фонда государственного имущества Украины для дальнейшей приватизации. Ожидается, что результатом реализации этого шага будет увеличение поступлений в государственный бюджет", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

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Зеленский приватизация Фонд госимущества

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