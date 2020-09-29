Киев на 8 месте по количеству небоскребов в мире, в топ-30 есть еще один украинский город
Вторник, 29 сентября 2020, 13:38
Во всемирном рейтинге городов с наибольшим количеством небоскребов Киев занял 8 место.
Об этом сообщает тематическое издание skyscraperpage.com
Ресурс сообщает, что в Киеве построено 1222 зданий выше 35 метров (12 этажей).
Это больше, чем в таких городах, как Лондон (1109), Москва (571), Лос-Анджелес (643) или Ванкувер (933).
Также в рейтинге на 28 месте присутствует Харьков, с общим количеством 435 небоскребов - это больше чем в Стамбуле (396) или Берлине (412).
На первом месте в рейтинге идет Нью-Йорк (6097 небоскребов), на втором - Торонто (2393), за ним - Дубай (1574).
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