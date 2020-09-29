Все разделы
Укр / Рус

Киев на 8 месте по количеству небоскребов в мире, в топ-30 есть еще один украинский город

Вторник, 29 сентября 2020, 13:38
 

Во всемирном рейтинге городов с наибольшим количеством небоскребов Киев занял 8 место.

Об этом сообщает тематическое издание skyscraperpage.com

Ресурс сообщает, что в Киеве построено 1222 зданий выше 35 метров (12 этажей).

Это больше, чем в таких городах, как Лондон (1109), Москва (571), Лос-Анджелес (643) или Ванкувер (933).

Также в рейтинге на 28 месте присутствует Харьков, с общим количеством 435 небоскребов - это больше чем в Стамбуле (396) или Берлине (412).

На первом месте в рейтинге идет Нью-Йорк (6097 небоскребов), на втором - Торонто (2393), за ним - Дубай (1574).

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Киев

powered by lun.ua
Материалы по теме
В Bolt рассказали о первых итогах работы проката электросамокатов в Киеве 28 сентября 2020, 11:25
Электросамокаты Bolt в Киеве: о бизнес-модели, конфликте с Кличко, поврежденных бамперах авто и страховке 28 сентября 2020, 08:50
"Киевгорстрой" принял на баланс еще один ЖК "Укрбуда" 25 сентября 2020, 16:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!