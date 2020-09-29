На конец сентября не началось финансирование 25 бюджетных программ на 9,5 миллиардов

По данным Госказначейства по состоянию на 28 сентября 2020 года, за 8 месяцев государство не выполнило восьмую часть запланированных расходов, финансирование не началось по 25 бюджетным программам на 9,5 млрд грн.

Об этом говорится в статье ЭП.

Среди программ, финансирование по которым не началось - развитие экстренной медицины и ремонт газопровода Уренгой - Помары - Ужгород, по которому российский газ идет в ЕС.

Именно эти расходы рискуют остаться непрофинансированными больше всего.

"Традиционно в октябре-декабре суммы расходов из бюджета растут. Это связано с тем, что в конце года завершаются работы, на которые выделялись средства, подписываются документы, проводится оплата. Кроме того, распорядители пытаются использовать все предусмотренные для них росписью средства на 2020 год.

Минфин об этом знает ", - говорится в материале.

"Главный вопрос в финансировании дефицита - иметь возможность заимствовать тогда, когда это нужнее ... Такая необходимость часто возникает именно в конце года", - отметил глава Минфина Сергей Марченко.

При этом, аналитики сомневаются, что правительство профинансирует все "дефицитные" расходы.

"Октябрь-декабрь - период, когда распорядители средств делать большие перекидывания из программ, которые они не успели освоить, на программы, которые можно будет закрыть актами выполненных работ. Это большая проблема, потому что привлечь такие большие суммы для покрытия дефицита на внутреннем рынке почти нереально", - считает заместитель директора Центра экономических стратегий Мария Репко.

"Как сильно может возрасти дефицит бюджета до конца 2020 года, пока неизвестно. Эксперты оценивают эту сумму 150-200 млрд грн. Однако в Национальном банке все же ожидают, что план по дефициту так и не будет выполнен: правительство физически не сможет профинансировать все отложенные в течение года расходы. А таких немало", - говорится в статье.

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Экономическая правда