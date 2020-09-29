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Из НБУ уходит руководитель управления финансовых и операционных рисков

Вторник, 29 сентября 2020, 13:04
 

25 сентября 2020 года по собственному желанию завершила работу в НБУ начальник Управления финансовых и операционных рисков Надежда Мешенко, в связи с этим Нацбанк объявил конкурсный отбор для замещения вакантной должности.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В сферу компетенции будущего главы этого подразделения будет входить, в частности:

  • организация системы управления рисками в НБУ, разработки и совершенствования политики, методов и процедур управления рисками НБУ;
  • обеспечение и управление операционными рисками;
  • организация и координация непрерывности деятельности НБУ.

В НБУ отметили, что Надежда Мешенко возглавляла Управление финансовых и операционных рисков с октября 2019 года.

Всего в НБУ она работала с 2015 года: возглавляла отдел рыночных рисков Департамента управления рисками, с марта 2018 года - начальник Управления финансовых рисков Департамента управления рисками.

Экономическая правда

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НБУ

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