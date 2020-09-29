Из НБУ уходит руководитель управления финансовых и операционных рисков
25 сентября 2020 года по собственному желанию завершила работу в НБУ начальник Управления финансовых и операционных рисков Надежда Мешенко, в связи с этим Нацбанк объявил конкурсный отбор для замещения вакантной должности.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В сферу компетенции будущего главы этого подразделения будет входить, в частности:
- организация системы управления рисками в НБУ, разработки и совершенствования политики, методов и процедур управления рисками НБУ;
- обеспечение и управление операционными рисками;
- организация и координация непрерывности деятельности НБУ.
В НБУ отметили, что Надежда Мешенко возглавляла Управление финансовых и операционных рисков с октября 2019 года.
Всего в НБУ она работала с 2015 года: возглавляла отдел рыночных рисков Департамента управления рисками, с марта 2018 года - начальник Управления финансовых рисков Департамента управления рисками.
Экономическая правда
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