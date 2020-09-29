Курс валют на 29 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки

29 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,27 - 28,29 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,28 - 28,30 гривни;

Евро - 32,99 - 33,02 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,18 - 28,37 гривни. Евро покупают по 32,68 гривни, продают по 33,08 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,27 - 28,33 гривни, евро - 32,85 - 32,98 гривни

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 29 сентября на уровне 28,30 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,03 грн (на 25 сентября - 32,87 гривни).

В последний раз настолько дешевой гривна к доллару была 2 декабря 2018, тогда НБУ установил курс в 28,39 гривен за доллар.