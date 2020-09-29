Польская компания выиграла тендер на поставку газа для Оператора ГТС

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG совместно со своим украинским партнером ERU выиграла тендер на поставку газа для Оператора ГТС Украины.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на PGNiG.

Поставки газа для технических нужд ОГТСУ происходить с 1 октября до 1 мая 2021 года.

"Благодаря запасам газа, который PGNiG сохраняет в украинских подземных хранилищах, мы смогли предложить нашему контрагенту конкурентные цены", - сообщил по этому поводу председатель правления PGNiG Ежи Квецинський.

По его словам, польская компания развивает свою деятельность в Украине, о чем свидетельствует увеличение объемов поставок польской компанией газа на украинский рынок.

Квецинський сообщил, что PGNiG с 2016 года уже поставила на украинский рынок более 3 млрд куб. газа. В то же время, только в первом полугодии 2020 экспорт газа PGNiG на украинский рынок составил 0,9 млрд куб. м газа, что означает рост на 190% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Совладельцами компании "Энергетические ресурсы Украины" являются Дейл Перри и Ярослав Мудрый. Андрей Фаворов был совладельцем ЭРУ до своего назначения в "Нафтогаз".