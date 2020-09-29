Цена на газ в Европе достигла годового максимума

Стоимость природного газа на спотовом рынке голландского хаба TTF превысила отметку в 150 долларов за тысячу кубометров.

Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает Прайм.

Похолодание в регионе способствовало скачку цен сразу почти на 10 долларов по сравнению с предыдущим днем — до примерно 153 долларов за тысячу кубометров.

При этом средняя цена за сентябрь уже достигла максимума с начала года и в настоящий момент находится на отметке 137 долларов за тысячу кубов.

Минимума же цена контрактов на споте хаба TTF достигла в мае на фоне падения спроса на энергоресурсы в мире, тогда она составила в среднем около 55 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ растут не только в Европе, но и на рынке Азии. Так, по данным на 24 сентября азиатский индекс Platts JKM с поставкой в ноябре достигал около 180 долларов.

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ГК "Нафтогаз Украины" с 16 сентября повысил стоимость газа для населения по годовому контракту на 10% - с 4,73 гривни до 5,24 гривни за кубический метр.

В рамках месячного контракта в сентябре цена на газ выросла на 45% - с 3,24 грн до 4,7 грн за куб. м.