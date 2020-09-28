Гривна подешевела к доллару на уровень декабря 2018 года

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 29 сентября на уровне 28,30 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,03 грн (на 25 сентября - 32,87 гривни).

В последний раз настолько дешевой гривна к доллару была 2 декабря 2018, тогда НБУ установил курс в 28,39 гривен за доллар.

НБУ

Напомним:

28 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,29 - 28,31 гривни. На закрытии 28,27 - 28,29 гривни.

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