Гривна подешевела к доллару на уровень декабря 2018 года
Понедельник, 28 сентября 2020, 19:23
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 29 сентября на уровне 28,30 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,03 грн (на 25 сентября - 32,87 гривни).
В последний раз настолько дешевой гривна к доллару была 2 декабря 2018, тогда НБУ установил курс в 28,39 гривен за доллар.
Напомним:
28 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,29 - 28,31 гривни. На закрытии 28,27 - 28,29 гривни.
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