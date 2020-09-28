Финкомитет Рады не поддержал увеличение платежей без идентификации с 5 до 25 тысяч

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на заседании в понедельник отказался поддержать законопроект №3686 об увеличении максимальной суммы денежного перевода без идентификации с 5 тыс. грн до 25 тыс. грн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующий законопроект поддержали девять членов комитета, столько же воздержалось и еще один проголосовал "против".

"Министерство финансов не поддерживает данный законопроект и просит (…) народных депутатов также его не поддерживать. Во-первых, (…) если у человека есть карта, то он уже автоматом идентифицирован (…).

Речь именно о неидентифицированных лицах и (…) о наших обязательствах относительно имплементации норм по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием доходов, полученных преступным путем", – отметил в ходе заседания первый замминистра финансов Денис Улютин.

Он добавил, что закон о финмониторинге, который предусматривает максимальную сумму платежа без идентификации на уровне 5 тыс. грн, принимался в рамках обязательств Украины при получении макрофинансовой помощи.

"Такое решение точно не будет позитивным для наших отношений как с внешними нашими партнерами, так и в принципе в середине", – полагает первый замминистра финансов.

Согласно позиции авторов законопроекта №3686, 28 апреля 2020 года в силу вступил закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", в соответствии с которым максимальный размер анонимных наличных переводов был уменьшен с 15 тыс. грн до 5 тыс. грн, что создало "значительные неудобства для простых граждан".

Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 18 июня.

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