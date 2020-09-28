Суд обязал Фонд гарантирования выплатить 30,5 млн негосударственному пенсионному фонду

Пятый апелляционный админсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Фонда гарантирования по выплате негосударственному пенсионному фонду почти 30,5 млн грн, которые находятся на депозитных счетах неплатежеспособного Имэксбанка.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов (УА АПФ) со ссылкой на решение суда.

"Пятый апелляционный административный суд по делу по судебному спору негосударственного пенсионного фонда с Фондом гарантирования вкладов физических лиц (дело N 815/5165/15) оставил без удовлетворения апелляционную жалобу ФГВФЛ", - говорится в постановлении суда.

Таким образом, суд обязал Фонд гарантирования, как ликвидатора Имэксбанка, вернуть 30,5 млн грн пенсионных активов ОНПФ "Первый национальный открытый пенсионный фонд".

Также суд обязал Фонд гарантирования выплатить начисленные, но не выплаченные проценты за счет средств, полученных от реализации имущества.

"К сожалению, ФГВФЛ до сих пор "успешно" избегает выполнения таких решений суда и последовательно и упорно отказывается возвращать пенсионные накопления людей. Это носит системный характер, и уже нанесло ущерб не менее 50 тысячам участников накопительных пенсионных фондов.

К сожалению, ни Министерство юстиции с исполнительной службой, ни три последних президента Украины, которые должны быть гарантами защиты конституционных прав, и к которым мы неоднократно обращались по поводу этой ситуации, не смогли (или не захотели) заставить ФГВФЛ выполнить решения судов, вступивших в законную силу, и вернуть людям их пенсионные накопления. Офис Президента отвечает отписками и переправкой обращений к самому ФГВФЛ. Исполнительная служба принимает доступные ей меры по принудительному взысканию, но не имеет инструментария для принуждения ФГВФЛ выполнить решение суда", - говорится в заявлении ассоциации.

Экономическая правда