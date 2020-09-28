Курс евро превысил 92 российских рубля впервые с января 2016 года
Понедельник, 28 сентября 2020, 17:21
Стоимость евро в ходе торгов на Московской бирже 28 сентября превысила 92 руб. впервые с 21 января 2016 г., свидетельствуют данные торгов.
Об этом сообщают Ведомости.
Максимального значения курс евро достиг в 16.32 и составил 92,02 руб. В 16.34 единая европейская валюта торговалась по 91,98.
Также 28 сентября курс доллара в ходе торгов превысил отметку в 79 руб. впервые со 2 апреля текущего года, сейчас американская валюта торгуется на уровне 78,85 руб.
Экономическая правда
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