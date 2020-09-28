Tesla предлагает за 2 тысячи долларов прошивку, которая ускоряет Model Y

Tesla запустила опцию Acceleration Boost для Tesla Model Y Dual Motor AWD, которая сокращает время разгона до 100 км/ч с 4,8 до 4,3 с. Её стоимость 2 тыс. дол.

Об этом со ссылкой на Electrek сообщает ITC.

Несколько лет назад Tesla начала программным путем ограничивать некоторые возможности своих авто (снижение емкости аккумулятора с 75 кВт·ч до 60 кВт·ч, ограничение мощности двигателя т.д.), предлагая владельцам их разблокировку под видом расширенных возможностей за дополнительную плату.

С прошлого года Tesla начала предлагать разблокировку новых возможностей напрямую через мобильное приложение — так Acceleration Boost $2 тыс. в декабре прошлого года получили владельцы Model 3 Dual Motor.

Теперь же аналогичная опция стала доступна и для владельцев Tesla Model Y версии Dual Motor AWD. Соответствующее уведомление о доступности настройки появилось в разделе обновлений фирменного приложения Tesla.

Tesla утверждает, что обновление улучшит время разгона Model Y Dual Motor AWD с 0 до 100 км/ч с 4,8 до 4,3 секунды. Для обновления требуется установка версии прошивки 2020.36.

Cообщается, что на самом деле этот скрытый разгонный потенциал присутствовал с самого начала, но Tesla программным путем замедлила Model Y Dual Motor AWD, чтобы выделить вариант Performance, способный разгоняться до "сотни" за 3,5 с.

Версия Performance на $10 тыс. дороже, но она также имеет более высокую максимальную скорость, колеса большего диаметра, заниженную подвеску и усиленные тормоза.

Опция Acceleration Boost для Tesla Model Y Dual Motor AWD — компромисс, позволяющий лучше использовать преимущества мощной трансмиссии автомобиля без всех других обновлений, которые поставляются с версией Performance.

К настоящему моменту некоторые пытались снять ограничения путем взлома защиты Tesla — хакеры постоянно ищут новые лазейки (и находят), а Tesla их закрывает.





